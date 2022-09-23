Роскосмос: показы вооружений по договору СНВ-3 между РФ и США остановлены
Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о приостановке показа российских и американских вооружений в рамках договора СНВ-3.
23 сентября концерн "Роскосмос" сообщил, что в рамках программы по сокращению наступательных вооружений СНВ-3 Россия приостановила показ своего оружия американским инспекторам в одностороннем порядке. При этом в "Роскосмосе" выразили надежду, что в будущем Россия и США вновь вернутся к прежнему режиму действия СНВ-3.
Также в "Роскосмосе" отметили, что организация заказала показ российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" инспекторам из США на 2024 год, предполагая, что к тому времени отношения между Москвой и Вашингтоном стабилизируются.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
Турция выступила за отмену права «вето» в Совбезе ООН
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Эстония депортировала россиянина, защищавшего памятник танку Т-34
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации