Роскосмос: показы вооружений по договору СНВ-3 между РФ и США остановлены

Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о приостановке показа российских и американских вооружений в рамках договора СНВ-3.

23 сентября концерн "Роскосмос" сообщил, что в рамках программы по сокращению наступательных вооружений СНВ-3 Россия приостановила показ своего оружия американским инспекторам в одностороннем порядке. При этом в "Роскосмосе" выразили надежду, что в будущем Россия и США вновь вернутся к прежнему режиму действия СНВ-3.

Также в "Роскосмосе" отметили, что организация заказала показ российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" инспекторам из США на 2024 год, предполагая, что к тому времени отношения между Москвой и Вашингтоном стабилизируются.