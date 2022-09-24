ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина

Украинские войска впервые использовали американскую ракету AGM-88 HARM для атаки на столицу ДНР.

Вечером 24 сентября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины впервые в истории конфликта использовали произведённую в Соединённых Штатах противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM для обстрела Донецка.

По данным СЦКК, в результате удара ВСУ по центру Донецка пострадал как минимум один гражданин России, который находится на территории ДНР с целью наблюдения за ходом референдума в республике.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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