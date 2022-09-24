ВСУ выпустили четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS по Новой Астрахани

СЦКК в ЛНР зафиксировало четыре ракеты, выпущенные украинскими бойцами из американской РСЗО HIMARS, по селу Новая Астрахань.

В субботу вечером, 24 сентября 2022 года, пресс-служба Представительства ЛНР в СЦКК в своём Telegram-канале рассказала о том, что украинские военные в очередной раз предприняли попытку сорвать референдум, открыв огонь по селу Новая Астрахань.

Отмечается, что со стороны Украины были выпущены четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Точная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в настоящее время устанавливается компетентными органами.