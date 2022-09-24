Филиппины хотят возобновить переговоры с Китаем о совместной разведке нефти и газа

В интервью Bloomberg TV президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сказал, что его страна хочет возобновить переговоры с Китаем о совместной разведке нефти и газа в Южно-Китайском море.

Китай претендует на районы Южно-Китайского моря, которые находятся на территории Филиппин. Ранее стороны не смогли договориться о применении национальных законов.

Но Маркос говорит, что Филиппины продолжают искать способ взаимодействия с Китаем, чтобы проводить совместные исследования.

По мнению Маркоса, совместная разведка была бы выгодной для обеих стран. Он также назвал Китай наиболее сильным партнером для Филиппин после пандемии.

Однако новое правительство Филиппин не соглашается допускать Китай в Южно-Китайское море, а сам Маркос обещает не уступать территории.

Все это осложняет переговоры о взаимодействии в водах, богатых ресурсами. Вместе с тем Маркос хочет вести разведку в Южно-Китайском море, чтобы обеспечить свою страну топливом.

В интервью он также отметил, что в случае противостояния Китая и Тайваня Филиппины будут автоматически вовлечены в ситуацию из-за близкого расположения.

Маркос подчеркнул, что Филиппины неспособны вести войну в одиночку, поэтому страна вкладывает усилия в партнерские отношения.