Джонни Уэйктор высказался после выхода из "General Hospital": "Понятия не имел, что ты так заботишься о"Брандо"
Джонни Уэйктор размышляет о том, что значила для него его роль в больнице общего профиля после того, как его персонаж, Брандо Корбин, столкнулся с безвременной кончиной в недавнем эпизоде.
После судьбоносного эпизода General Hospital выпускник сериала Джонни Уэйктор рассказал о своем уходе из сериала.
В рассматриваемом эпизоде речь шла о безвременной смерти Брандо от руки новейшего серийного убийцы из Порт-Чарльза, Крюка. В то время как Брандо, казалось, приходил в себя после убийства, оказывается, что крючок был приготовлен с ядом, что привело к неожиданной смерти Брандо.
Уэйктор вступил в разговор, прочитав комментарии фанатов о неожиданном шаге, поделившись с поклонниками посланием благодарности через Instagram.
Опубликовано: Ангелина Крент
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