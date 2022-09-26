Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 120 солдат ВСУ в Харьковской области

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении более 120 украинских солдат в Харьковской области.

В понедельник, 26 сентября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в результате массированных огневых ударов в районе сёл Сеньково и Червоный Оскол Харьковской области были уничтожены более 120 единиц личного состава 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Конашенков отметил, что помимо нейтрализации живой силы противника, российские военнослужащие также уничтожили 15 единиц вооружения двух украинских бригад в Харьковской области за прошедшие сутки.