Певица Светлана Разина отказалась петь перед ранеными ДНР и ЛНР

Во время СВО она предпочитает помогать людям не песнями, а посылками с гуманитарной помощью, отправляя их жителям Донбасса и в больницы.

Светлана Разина, экс-солистка группы «Мираж» в интервью NEWS.ru рассказала, что отказалась от предложений выступить перед ранеными бойцами в ходе спецоперации на Украине, сообщает Рамблер.

Певица объяснила это тем, что у нее нет для этого подходящего репертуара. Артистка при этом подчеркнула, что она поддерживает и раненых бойцов, и мирных жителей ДНР и ЛНР. Она также занимается отправкой гуманитарной помощи нуждающимся.

"Меня много раз приглашали выступать в госпитали. Я не иду. Была бы Зыкиной, тогда исполняла бы патриотические песни, которые мобилизуют. И совсем другое - композиции кокетливые, про поцелуйчики", - поделилась артистка.

По мнению Разиной, петь такие песни сейчас недопустимо, потому, что "можно превратиться в Клаву Коку, исполнившую про „отвези меня, пьяную, домой“ на фоне храма.

Разина отметила, что во время СВО она предпочитает помогать людям не песнями, а посылками с гуманитарной помощью. Их она отправляет мирным жителям ДНР и ЛНР, в больницы для раненых солдат.