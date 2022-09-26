Певица Светлана Разина отказалась петь перед ранеными ДНР и ЛНР
Во время СВО она предпочитает помогать людям не песнями, а посылками с гуманитарной помощью, отправляя их жителям Донбасса и в больницы.
Светлана Разина, экс-солистка группы «Мираж» в интервью NEWS.ru рассказала, что отказалась от предложений выступить перед ранеными бойцами в ходе спецоперации на Украине, сообщает Рамблер.
Певица объяснила это тем, что у нее нет для этого подходящего репертуара. Артистка при этом подчеркнула, что она поддерживает и раненых бойцов, и мирных жителей ДНР и ЛНР. Она также занимается отправкой гуманитарной помощи нуждающимся.
"Меня много раз приглашали выступать в госпитали. Я не иду. Была бы Зыкиной, тогда исполняла бы патриотические песни, которые мобилизуют. И совсем другое - композиции кокетливые, про поцелуйчики", - поделилась артистка.
По мнению Разиной, петь такие песни сейчас недопустимо, потому, что "можно превратиться в Клаву Коку, исполнившую про „отвези меня, пьяную, домой“ на фоне храма.
Разина отметила, что во время СВО она предпочитает помогать людям не песнями, а посылками с гуманитарной помощью. Их она отправляет мирным жителям ДНР и ЛНР, в больницы для раненых солдат.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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