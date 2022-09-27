МВД РФ: на границе с Грузией развернут мобилизационный пункт

Пресс-служба МВД Северной Осетии сообщила, что скоро на границе с Грузией будет развёрнут мобилизационный пункт военкомата.

Утром 27 сентября пресс-служба Министерства внутренних дел РФ по Северной Осетии сообщила, что в ближайшее время на контрольно-пропускном пункте границы с Грузией "Верхний Ларс" военкомат развернёт мобилизационный пункт для россиян.

В МВД отметили, что данное решение связано с тем фактом, что множество российских граждан мужского пола призывного возраста пытаются покинуть Россию на данном участке границы с Грузией.