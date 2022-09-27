США разрешили ВСУ бить западным оружием по регионам, где прошли референдумы
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон не против, чтобы Киев использовал западное оружие для ударов по территориям, где состоялись референдумы.
Представитель американского Госдепартамента Энтони Блинкен опубликовал новое сообщение в Twitter, где публично заявил, что в США не возражают, чтобы украинские войска использовали передаваемое Киеву вооружение для атак по территориям, на которых прошли референдумы по вхождению данных регионов в регулярный состав Российской Федерации.
Накануне зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия оставляет за собой право использовать любые методы защиты независимости своих земель, если кто-то попытается на них напасть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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