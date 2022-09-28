Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело

Главнокомандующий вооружённый силами Украины Валерий Залужный намекнул, что Владимиру Зеленскому не стоит узучать военные стратегии.

28 сентября американская газета Time опубликовала интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который напомнил, что Владимир Зеленский не служил в армии, ввиду чего в военном деле ему следует понимать не более, чем в вопросах медицины или строительства.

Также Залужный высказался о прежнем российском главнокомандующем Валерие Герасимове, назвав его одним из талантливейших тактиков военного дела, по трудам котого сам главком ВСУ ранее обучался.