Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело
Главнокомандующий вооружённый силами Украины Валерий Залужный намекнул, что Владимиру Зеленскому не стоит узучать военные стратегии.
28 сентября американская газета Time опубликовала интервью с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который напомнил, что Владимир Зеленский не служил в армии, ввиду чего в военном деле ему следует понимать не более, чем в вопросах медицины или строительства.
Также Залужный высказался о прежнем российском главнокомандующем Валерие Герасимове, назвав его одним из талантливейших тактиков военного дела, по трудам котого сам главком ВСУ ранее обучался.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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