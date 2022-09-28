Садальский рассказал, как ясновидящая предсказала Моисееву, когда тот умрёт

Известный актёр Станислав Садальский рассказал, как много лет назад Борис Моисеев ездил в Париж и ходил к местной прорицательнице, которая назвала возраст, когда артист уйдёт из жизни.

Станислав Садальский утверждает, то покойный ныне певец в одном из интервью, рассказывал, что когда много лет назад был в Париже, то там наведывался к местной ясновидящей.

Прорицательница поведала Моисееву о том, что пик популярности у него будет в 55 лет, а из жизни он уйдёт в 86 лет. Садальский считает, что гадалка не ошиблась.

В своём Телеграм-канале актёр написал: "Не напутала, а увидела цифры 55 и 68 зеркальными".

Певец делился, что рассвет карьеры у него действительно был в 55 лет, когда он записывал альбом, активно гастролировал, фактически не бывая дома.

К несчастью, творческий подъём артиста оказался недолгим, так как через два года после 55-летнего юбилея, в 2010 году, у него случился первый удар. В 2015 был второй. А третий инсульт убил звезду сцены.