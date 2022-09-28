ВСУ ударили по комплексу Политехнического университета в Херсоне, есть пострадавшие
В результате удара украинской армии по комплексу Политехнического университета в Херсоне здание разрушено, есть пострадавшие.
В среду вечером, 28 сентября 2022 года, ряд российских СМИ и крупных Tekegram-каналов, со ссылкой на экстренные службы, сообщили о том, что украинские военнослужащие нанесли удар по комплексу Политехнического университета в центре города Херсона, в результате чего здание практически полностью разрушено.
Очевидцы добавили, что в жилом многоэтажном многоквартирном доме, расположенным напротив разрушенного здания комплекса университета, взрывной волной выбило окна, также сообщается о пострадавших при взрыве украинской ракеты, точное число которых в настоящее время устанавливается.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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