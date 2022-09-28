Белый дом: Байден не обещал уничтожить «Северный поток-2

В Белом доме утверждают, что Джо Байден не заявлял о намерениях уничтожить российский газопровод "Северный поток-2".

Вечером 28 сентября Белый дом опубликовал пресс-релиз, в ходе которого сообщил, что американский президент Джо Байден не обещал уничтожить российский газопровод "Северный поток-2". По данным Белого дома, Байден заявлял, что в случае начала российской спецоперации в Украине, США сделают всё для того, чтобы "Северный поток-2" никогда не был запущен.

Днём ранее экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опубликовал сообщение в соцсетях, где публично поблагодарил США за взрывы на российских "Северных потоках".