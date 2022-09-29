В деле об убийстве главы ДНР Александра Захарченко появились новые подробности

Спецслужбам ЛНР удалось перехватить разговор сотрудника СБУ из которого стали известны подробности убийства бывшего глав ДНР.

РИА Новости со ссылкой на своего информированного источника сообщала, что в результате перехвата разговора сотрудника СБУ с агентом, удалось узнать новые обстоятельства убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

В частности стало известно, что за ликвидацию Захарченко, исполнитель получил от СБУ пять миллионов рублей.

"Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко - прим. Автопарус) заплатили пять миллионов рублей. Еще два миллиона было потрачено на подготовку", - говорит сотрудник СБУ в перехваченном разговоре.

Первый глава ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате теракта в кафе "Сепар" в Донецке.