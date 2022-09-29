При обстреле ВСУ колонны из пяти машин с беженцами погибли более 30 человек
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в результате обстрела ВСУ колонны из пяти машин с беженцами в Харьковской области погибли более 30 человек.
В четверг утром, 29 сентября 2022 года, посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в своём Telegram-канале сообщил, что колонна из пяти машин с беженцами, пытавшимися выехать из Купянска в Россию, была атакована украинской армией в Харьковской области.
Мирошник заявил, что в результате обстрела колонны с беженцами служащими Вооружённых сил Украины погибли более чем тридцать человек, среди которых есть дети. Экстренные службы не могут вывести с места произошедшего тела погибших мирных жителей из-за непрекращающихся атак украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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