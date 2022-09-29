Минобороны: задача мобилизованных россиян -это оборона освобожденных территорий
В Минобороны РФ назвали задачей мобилизованных подразделений россиян оборону освобожденных территорий.
Сегодня днем Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, уже приступили к слаживанию в составе подразделений на полигонах недалеко от районов выполнения боевых задач. После прохождения слаживания они начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий.
Во время боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение. Также они оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны, сообщает ТАСС.
Опубликовано: Елена Калиновская
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