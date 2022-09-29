Минобороны: задача мобилизованных россиян -это оборона освобожденных территорий

В Минобороны РФ назвали задачей мобилизованных подразделений россиян оборону освобожденных территорий.

Сегодня днем Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, уже приступили к слаживанию в составе подразделений на полигонах недалеко от районов выполнения боевых задач. После прохождения слаживания они начнут выполнять задачи по контролю и обороне освобождённых территорий.

Во время боевого слаживания военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение. Также они оттачивают навыки огневой подготовки с применением штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны, сообщает ТАСС.