Сергей Лавров призвал всерьез отнестись к словам Владимира Путина о мире

Глава МИД призвал всерьез воспринимать слова президента России об опасности затягивания мирных переговоров.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал всерьез отнестись к словам президента России о начале мирных переговоров.

"Мы никогда не отказывались от переговоров с Украиной. Владимир Путин также неоднократно об этом говорил", - сказал дипломат.

Сергей Лавров привел слова президента России о том, что чем дольше затягивать начало переговоров, тем сложнее будет в итоге договариваться.