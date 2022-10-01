Пентагон угрожает Северной Корее жестким ответом на ядерные испытания, которые пройдут в октябре

Ядерные испытания Северной Кореи, которые по оценке Пентагона состоятся в ближайшие недели, «изменят правила игры в регионе и получит ответ» от США, заявил командующий ВВС США в регионе генерал Вильсбах, в пятницу, 30 сентября.

Северная Корея провела пять испытаний баллистических ракет за одну неделю и, вероятно, готовится провести ядерное испытание к съезду Коммунистической партии Китая, который начнется 16 октября, сообщил журналистам представитель командования Pacific (IndoPacom).

«Я думаю, что возможность проведения испытания более вероятна через одну или две недели после съезда», — сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Его оценка совпадает с оценкой южнокорейских спецслужб, которые также уверены, что первое с 2017 года испытание КНДР ОМП, может состояться в период с 16 октября до промежуточных выборов в США 7 ноября.

Ранее главнокомандующий ВВС США в регионе генерал Кен Вильсбах заявил, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия вызывает большую тревогу. По его словам, в отличие от других ядерных держав, режим Пхеньяна не рассматривает этот вид оружия как сдерживающий фактор, который никогда не следует использовать.

«Они угрожали применить это оружие против своих соседей и даже США», — заметил он: «Другие страны, у которых есть это оружие, так не говорят, и это должно беспокоить всех».

Генерал Вильсбах добавил, что северокорейское ядерное испытание несомненно изменит правила игры в регионе.

«Это стало бы источником беспокойства для многих стран. Думаю, это обеспокоило бы даже Китай и Россию», - подчеркнул американский военный.

Напомним, что Северная Корея в начале сентября приняла новую доктрину, в которой провозглашается, что она никогда не откажется от ядерного оружия.