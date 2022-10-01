Байден подписал закон, который предусматривает выделение Украине дополнительных $12,3 млрд долларов

Джо Байден подписал закон, который предусматривает дополнительное финансирование помощи Украине в размере 12,3 млрд долларов, включая военную помощь, сообщает CNN.

Это третий подобный пакет, подготовленный Конгрессом США с начала российской спецоперации в Украине. Стоимость двух предыдущих вместе превысила 50 миллиардов долларов. Также в пятницу, 30 сентября было объявлено, что Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере 530 миллионов долларов.

Ранее законопроект приняли обе палаты американского Конгресса — Сенат и Палата представителей.

Новый пакет помощи в размере 12,3 млрд долларов предполагает выделение 3 млрд на закупку оружия для Украины, 1,5 млрд на дальнейшие поставки американского оружия, 0,5 млрд на производство боеприпасов и других ключевых элементов вооружения, 2,8 миллиарда на поддержку присутствия американских солдат в регионе и 4,5 миллиарда на прямую финансовую помощь правительству Киева.

Кроме того, законом предусмотрено выделение 35 миллионов долларов США на "подготовку и реагирование на возможные ядерные и радиологические инциденты в Украине". Закон также уполномочивает президента США передать Украине оружия на сумму 3,7 миллиарда долларов из арсеналов США.

Это третий подобный пакет, подготовленный Конгрессом США. Стоимость двух предыдущих вместе превысила 50 миллиардов долларов.

Всемирный банк окажет Украине помощь в размере $530 млн в виде гарантий по кредитам от Великобритании и Дании, также сообщается в коммюнике банка в пятницу.

В документе подчеркивается, что помощь правительству Украины будет направлена ​​"на покрытие неотложных нужд".

Гарантии по кредиту составляют 500 млн долларов США из Великобритании и 30 млн долларов США из Дании соответственно.