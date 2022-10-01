Теракт в учебном центре в Афганистане унес жизни 35 человек
Теракт террориста-смертника, совершенный в пятницу в учебном центре для студентов в Кабуле, унес жизни 35 человек, сообщила миссия ООН по содействию Афганистану (Мануа).
«Последняя оценка атаки показывает, что по меньшей мере 35 человек погибли и 82 получили ранения», — рассказали в миссии.
Утром в пятницу мужчина взорвал себя в учебном центре по подготовке студентов к экзаменам, расположенном в районе, где проживает шиитское меньшинство хазарейцев в Афганистане.
В контролируемой талибами стране регулярно проводятся теракты в многолюдных местах, в том числе в мечетях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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