Теракт в учебном центре в Афганистане унес жизни 35 человек

Теракт террориста-смертника, совершенный в пятницу в учебном центре для студентов в Кабуле, унес жизни 35 человек, сообщила миссия ООН по содействию Афганистану (Мануа).

«Последняя оценка атаки показывает, что по меньшей мере 35 человек погибли и 82 получили ранения», — рассказали в миссии.

Утром в пятницу мужчина взорвал себя в учебном центре по подготовке студентов к экзаменам, расположенном в районе, где проживает шиитское меньшинство хазарейцев в Афганистане.

В контролируемой талибами стране регулярно проводятся теракты в многолюдных местах, в том числе в мечетях.