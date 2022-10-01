В Ираке возобновились массовые протесты и столкновения с силовиками

Сотни демонстрантов собрались в субботу 1 октября в Багдаде, чтобы отметить третью годовщину масштабного протеста, начатого против коррупции и бесхозяйственности государственных служб, сообщает AFP.

Размахивая портретами мучеников и иракскими флагами, сотни демонстрантов собрались на багдадской площади Тахрир для выражения протеста, сообщают источники.

Они собрались у входа на Республиканский мост, заблокированный несколькими последовательными рядами бетонных блоков, который закрывает доступ к Зеленой зоне в которой расположены западные посольства и государственные учреждения.

Протестующие сбросили в реку железные барьеры, блокирующие мост, сообщил представитель МВД.

Силовиков забросали камнями и бутылками, в результате чего 18 сотрудников ОМОНа получили ранения.

Силы правопорядка ответили светошумовыми гранатами и слезоточивым газом, чтобы рассеять толпу.

Ранее 29 августа протесты в Багдаде достигли пика, когда сторонники Садра столкнулись с армией и бойцами из Хачд аль-Шааби. В этих столкновениях погибло более 30 протестующих.