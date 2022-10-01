ВСУ понесли большие потери при штурме Красного Лимана

Украинские штурмовые группы понесли значительные потери при попытке окружения Красного Лимана, сообщает телеграм-канал «Легитимный».

«Обе стороны кидают на это направления огромные силы, превращая схватку в мясорубку», − говорится в сообщении.

По данным военкора Александра Сладкова ВСУ удалось лишь выйти на подступы Красного Лимана, о чем свидетельствовали видеоролики в соцсетях.

На самом деле город силы коалиции СВО не сдали и в окружение, как заявил сегодня Зеленский никто попадать не собирается. Ситуация разрешится в ближайшее время.