Bloomberg: Путин смог увеличить доходы России в условиях санкций Запада
Американская газета Bloomberg утверждает, что в эпоху действия западных санкций Путин смог увеличить нефтегазовые доходы России.
1 октября журналист американской газеты Bloomberg Дэниел Флэтли утверждает, что парадокс антироссийских санкций коллективного Запада против России заключается в том, что желание нанесли экономический урон Москве привело к увеличению доходов России от продажи газа и нефти.
По мнению Флэтли, сейчас Владимир Путин успешно пополняет российских бюджет путём продажи энергоресурсов по завышенной цене, и президент России сможет осуществлять это и далее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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