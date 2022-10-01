Bloomberg: Путин смог увеличить доходы России в условиях санкций Запада

Американская газета Bloomberg утверждает, что в эпоху действия западных санкций Путин смог увеличить нефтегазовые доходы России.

1 октября журналист американской газеты Bloomberg Дэниел Флэтли утверждает, что парадокс антироссийских санкций коллективного Запада против России заключается в том, что желание нанесли экономический урон Москве привело к увеличению доходов России от продажи газа и нефти.

По мнению Флэтли, сейчас Владимир Путин успешно пополняет российских бюджет путём продажи энергоресурсов по завышенной цене, и президент России сможет осуществлять это и далее.