Минобороны России объявило об отступлении войск из Красного Лимана
Российское оборонное ведомство 1 октября сообщило о ходе боев на территории Украины.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, как идут бои на территории Донбасса.
По сообщению российского оборонного ведомства, Вооруженные силы страны отступили из Красного Лимана.
Отмечается, что войска будут отведены на более выгодные позиции.
"В связи с угрозой окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, заявили в МО РФ", - передает ТАСС.
Ранее украинская сторона сообщила о начале городских боев в Лимане.
Опубликовано: Николай Скира
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