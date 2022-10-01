Минобороны России объявило об отступлении войск из Красного Лимана

Российское оборонное ведомство 1 октября сообщило о ходе боев на территории Украины.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, как идут бои на территории Донбасса.

По сообщению российского оборонного ведомства, Вооруженные силы страны отступили из Красного Лимана.

Отмечается, что войска будут отведены на более выгодные позиции.

"В связи с угрозой окружения союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, заявили в МО РФ", - передает ТАСС.

Ранее украинская сторона сообщила о начале городских боев в Лимане.