Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Жители Великобритании массово оставляют негативные комментарии в адрес премьер-министра страны Лиз Трасс за её нежелание признавать итоги референдумов о вхождении новых территорий в состав России.
Британский премьер-министр Лиз Трасс публично заявила, что Лондон никогда не признает законность присоединения ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья к России по итогам референдумов, за что премьер Британии подвергли критике у себя на родине.
В частности, пользователи британского сегмента мессенджера Twitter массово написали о том, что слова Трасс следует расценивать как её дальнейшее желание поддерживать Украину поставками вооружений, с чем согласны далеко не все налогоплательщики в Великобритании. Некоторые из пользователей Twitter также призвали Лиз Трасс уйти в отставку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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