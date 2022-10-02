Глава ЛНР Пасечник наградил маму и жену Рамзана Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале рассказал, что глава Луганской народной республики Леонид Пасечник присвоил награды его маме и жене.
Президенту Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне, маме главы Чечни, писовен орден Дружбы.
Такую же награду Леонид Пасечник присвоил и жене Рамзана Кадырова Медни Мусаевне. По словам Кадырова, это заслуженное признание масштабной гуманитарной миссии, проводимой Фондом в Донбассе.
Жена главы Чечни Медни Кадырова ранее получила благодарность от президента России Владимира путина за активную общественную деятельность.
Опубликовано: Светлана Репина
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