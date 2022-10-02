Лукашенко поздравил педагогов Беларуси с Днём учителя

2 октября Александр Лукашенко обратился к белорусским учителям, поздравив их с профессиональным праздником.

Утром воскресенья пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала слова поздравления от президента в адрес белорусских педагогов, которые сегодня отмечают День учителя. По словам Лукашенко, профессия преподавателя всегда будет пользоваться авторитетом как среди взрослых белорусов, так и среди их детей.

Также Александр Лукашенко пожелал белорусским учителям крепкого здоровья, профессиональных успехов и долгих лет жизни им и их родственникам.