Лукашенко поздравил педагогов Беларуси с Днём учителя
2 октября Александр Лукашенко обратился к белорусским учителям, поздравив их с профессиональным праздником.
Утром воскресенья пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала слова поздравления от президента в адрес белорусских педагогов, которые сегодня отмечают День учителя. По словам Лукашенко, профессия преподавателя всегда будет пользоваться авторитетом как среди взрослых белорусов, так и среди их детей.
Также Александр Лукашенко пожелал белорусским учителям крепкого здоровья, профессиональных успехов и долгих лет жизни им и их родственникам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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