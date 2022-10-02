Минобороны РФ: российские военные уничтожили 100 солдат ВСУ на Купянском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении служащими ВС РФ более 100 украинских солдат на Купянском направлении.

В воскресенье, 2 октября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал о ситуации на Купянском направлении фронта, где продолжаются сражения в ходе спецоперации на Украине.

Конашенков заявил, что за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили более ста служащих 92-й и 14-й отдельных механизированных бригад Вооружённых сил Украины и 12 единиц вооружения в районе сёл Синьковка и Петропавловка Харьковской области.