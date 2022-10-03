Стремоусов: войска России пресекли попытки наступления ВСУ на Херсон

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что российские военные успешно противодействуют украинскому контрнаступлению на регион.

3 октября представитель временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются наступать на Николаевском направлении с целью прорыва к Херсонской области. По словам Стремоусова, накануне ВСУ смогли выйти к населённому пункту Дудчаны.

Однако при попытках закрепиться возле Дудчан вооружённые силы Украины были поражены ударами военно-космических сил РФ и замедлили наступление, утверждает Кирилл Стремоусов.