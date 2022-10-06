Пушилин: ВСУ добровольно сдают позиции на Артемовском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что войска России на Артемовском направлении начали добиваться успеха.

Днём 6 октября глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что российские военные достигли серьёзных успехов на Артемовском направлении фронта, ввиду чего вооружённые силы Украины самостоятельно сдают некоторые позиции на данном участке фронта.

По словам Пушилина, самой напряжённой ситуацией в текущем этапе спецоперации является ситуация с Красным Лиманом, однако и там вооружённые силы РФ постоянно прогрессируют, отражая нападения ВСУ и постепенно сдвигая линию обороны, что может означать успешность действий по отвоеванию Лимана.