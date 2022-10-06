Песков: Кремль оценил признание США о причастности ВСУ к убийству Дугиной

Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле позитивно отнеслись к новостям о том, что причастность украинских диверсантов к убийству Дарьи Дугиной признана американским правительством.

В четверг лидер пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве положительно оценили публикацию в американской газете The New York Times, в которой сообщается, что правительство Соединённых Штатов признаёт, что дочь философа Александра Дугина Дарья была убита украинскими спецслужбами.

По мнению Пескова, появление такой новости является позитивным сигналом для возобновления диалога между Россией и США и поводом для совместного расследования военных преступлений армии Украины.