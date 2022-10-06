Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
2022-10-06
17:07
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин утверждает, что группировки НАТО скапливаются у белорусских границ для возможной атаки.
6 октября лидер Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что вдоль границ Союзного Государства активно скапливаются многочисленные группировки войск НАТО, которые могут выступить в качестве ударной основы для прямого военного нападения не только на Беларусь, но и на России.
Накануне Александр Лукашенко выступил с директивой проверить все военнообязанных резервистов в Беларуси в связи с напряжённой ситуацией в мире и возле белорусских границ в частности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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