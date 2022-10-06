Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию

2022-10-06

17:07

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин утверждает, что группировки НАТО скапливаются у белорусских границ для возможной атаки.

6 октября лидер Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что вдоль границ Союзного Государства активно скапливаются многочисленные группировки войск НАТО, которые могут выступить в качестве ударной основы для прямого военного нападения не только на Беларусь, но и на России.

Накануне Александр Лукашенко выступил с директивой проверить все военнообязанных резервистов в Беларуси в связи с напряжённой ситуацией в мире и возле белорусских границ в частности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 