Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин утверждает, что группировки НАТО скапливаются у белорусских границ для возможной атаки.

6 октября лидер Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что вдоль границ Союзного Государства активно скапливаются многочисленные группировки войск НАТО, которые могут выступить в качестве ударной основы для прямого военного нападения не только на Беларусь, но и на России.

Накануне Александр Лукашенко выступил с директивой проверить все военнообязанных резервистов в Беларуси в связи с напряжённой ситуацией в мире и возле белорусских границ в частности.