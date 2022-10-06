Зеленский заявил о необходимости превентивного удара НАТО по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивный по территории России.

6 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции на мероприятии в австралийском Институте Лоуи призвал коллективный Запад не дожидаться нанесения ядерного удара Российской Федерацией.

Зеленский убеждён, что блок НАТО должен нанести превентивный удар оружием массового поражения по территории России, «чтобы они знали, что с ними будет, если применят» ядерный арсенал в ходе СВО на Украине.