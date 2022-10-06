Минобороны Беларуси заявило о готовности к вооруженной защите Союзного государства
2022-10-06
23:19
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил о готовности развёртывания белорусской армии для вооружённой защиты Союзного государства.
6 октября министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в ходе брифинга в Центральном доме офицеров заявил о готовности войск оперативно реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы Союзного государства посредством военной защиты.
Хренин добавил, что в настоящее время ожидается «усиление масштабного многовекторного воздействия на сознание и мировоззрение населения», чтобы дискредитировать в глазах белорусов не только белорусское, но и российское правительство.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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