Украина надеется вступить в Евросоюз к 2030 году
2022-10-07
03:04
Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что в следующем году страна планирует начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
При этом она признала, что в данной ситуации многое зависит от позиции Брюсселя. Стефанишина отметила, что Украина может войти в состав ЕС в 2030 году или даже раньше.
Вместе с тем не все страны Евросоюза поддерживают присоединение Украины к блоку. Ранее Еврокомиссия заявила, что переговоры по этому вопросу могут начаться не ранее октября 2023 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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