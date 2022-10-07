Украина надеется вступить в Евросоюз к 2030 году

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что в следующем году страна планирует начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

При этом она признала, что в данной ситуации многое зависит от позиции Брюсселя. Стефанишина отметила, что Украина может войти в состав ЕС в 2030 году или даже раньше.

Вместе с тем не все страны Евросоюза поддерживают присоединение Украины к блоку. Ранее Еврокомиссия заявила, что переговоры по этому вопросу могут начаться не ранее октября 2023 года.