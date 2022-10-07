Спецслужбы Швеции обнаружили доказательства диверсии на газопроводах «Северный поток»

Шведские спецслужбы завершили расследование утечки газа из "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Проверка усилила подозрения, что это был не технический дефект, а акт саботажа, пишет Reuters.

Шведское расследование утечки из трубопроводов Nord Stream проводилось при поддержке береговой охраны, шведских вооруженных сил и полиции.

"После завершения расследования на месте можно сделать вывод, что на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам", — сообщила Служба безопасности Швеции.

Сообщается, что в ходе осмотра места водолазы произвели точные замеры и осмотр мест взрывов. Также было проверено морское дно в районе взрыва. Эксперты сообщают, что газопроводам нанесен значительный ущерб.

"Доказательства усилили подозрения в серьезном саботаже", — говорится в сообщении.

С места утечки следователи взяли материал, который сейчас будет проанализирован. Шведы не говорят, кто мог их саботировать. Однако, по мнению западных экспертов, никто не знал газопроводы лучше, чем их владелец — российский "Газпром".

Кремль требовал участия в расследовании, но безрезультатно. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков напомнил на пресс-конференции в четверг, что России не разрешили осмотреть газопроводы. Он добавил, что провести объективное расследование без участия Москвы невозможно.