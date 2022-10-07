Бригада ВСУ разгромлена армией РФ при попытке наступать на Херсонскую область
2022-10-07
15:15
В Министерстве обороны России рассказали о поражении 60-ой бригады вооружённых сил Украины в ходе её безуспешной попытки наступления на Херсон.
Пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине и на Донбассе Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения боёв шестидесятая бригада вооружённых сил Украины была полностью разгромлена при попытке наступления на Пятихатку в Херсонской области.
По словам Конашенкова, в прошедший день не менее пяти батальонных групп ВСУ пытались наступать на Херсонском и Николаево-Криворожском направлениях, но все они потерпели неудачу и были отодвинуты союзными силами от линии фронта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине