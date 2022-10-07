ZDF: Шольца ждут неудобные вопросы от соседей Германии по Евросоюзу

Газета ZDF утверждает, что немецкий канцлер Олаф Шольц будет отвечать на непростые вопросы своим коллегам по ЕС.

В пятницу журналист немецкого издания ZDF Андреас Кюннерт сообщил, что во время саммита Европейского союза в чешской Праге канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергся критики от союзников по ЕС за то, что подписал так называемый законопроект о "защитном зонтике", согласно которому в казну Берлина пойдут 200 миллиардов евро на решение энергетических проблем.

Также закон позволяет Германии закупать сжиженный природный газ по любой стоимости, что возмутило коллег Шольца из Польши, Испании, Италии, Португалии и Балтийских стран. Кюннерт уверен, что Олафа Шольца ожидает всё больше вопросов о реалистичности концепции европейской солидарности, которая в данной ситуации распространилась только на немецкое государство.