ZDF: Шольца ждут неудобные вопросы от соседей Германии по Евросоюзу
2022-10-07
18:56
Газета ZDF утверждает, что немецкий канцлер Олаф Шольц будет отвечать на непростые вопросы своим коллегам по ЕС.
В пятницу журналист немецкого издания ZDF Андреас Кюннерт сообщил, что во время саммита Европейского союза в чешской Праге канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергся критики от союзников по ЕС за то, что подписал так называемый законопроект о "защитном зонтике", согласно которому в казну Берлина пойдут 200 миллиардов евро на решение энергетических проблем.
Также закон позволяет Германии закупать сжиженный природный газ по любой стоимости, что возмутило коллег Шольца из Польши, Испании, Италии, Португалии и Балтийских стран. Кюннерт уверен, что Олафа Шольца ожидает всё больше вопросов о реалистичности концепции европейской солидарности, которая в данной ситуации распространилась только на немецкое государство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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