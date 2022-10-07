Зеленский прокомментировал свою фразу о «превентивных ударах по России»

Президент Украины утверждает, что его фраза не подразумевала нанесение ядерных ударов по России.

В интервью телеканалу BBC президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не призывал наносить превентивные ядерные удары по России.

"В России интерпретировали мои слова так, как это было удобно им. В своем выступлении я призывал к санкциям, как превентивном ударе по России, а не ядерный удар", — сказал президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в институте Лоуи в Австралии, где призвал коллективный Запад нанести превентивный удар по России, а не ждать ядерных ударов со стороны России.