ВСУ обстреляли сёла Бирюч и Тишанка в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли российские приграничные сёла Бирюч и Тишанка.

8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что украинские военнослужащие открыли огонь по российским приграничным сёлам Бирюч Валуйского городского округа и Тишанка Волоконовского района.

Гладков добавил, что в результате обстрела со стороны Украины в белгородском селе Бирюч ранена 16-летняя мирная жительница. При обстреле Тишанки повреждены 2 легковых автомобиля.