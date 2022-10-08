ВСУ обстреляли сёла Бирюч и Тишанка в Белгородской области

2022-10-08

12:18

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли российские приграничные сёла Бирюч и Тишанка.

8 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что украинские военнослужащие открыли огонь по российским приграничным сёлам Бирюч Валуйского городского округа и Тишанка Волоконовского района.

Гладков добавил, что в результате обстрела со стороны Украины в белгородском селе Бирюч ранена 16-летняя мирная жительница. При обстреле Тишанки повреждены 2 легковых автомобиля.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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