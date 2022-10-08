ВКС России уничтожили более 160 иностранных наёмников ВСУ в Запорожье

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила более 160 иностранных наёмников ВСУ на Запорожском направлении.

В субботу, 8 октября 2022 года, официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что российские воздушно-космические силы нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования иностранных наёмников ВСУ в городе Запорожье.

Конашенков добавил, что в результате огневого поражения солдатами ВС РФ пункта дислокации на Запорожском направлении фронта были уничтожены свыше 160 бойцов «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины.