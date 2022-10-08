ВКС России уничтожили более 160 иностранных наёмников ВСУ в Запорожье
2022-10-08
15:45
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация уничтожила более 160 иностранных наёмников ВСУ на Запорожском направлении.
В субботу, 8 октября 2022 года, официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что российские воздушно-космические силы нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования иностранных наёмников ВСУ в городе Запорожье.
Конашенков добавил, что в результате огневого поражения солдатами ВС РФ пункта дислокации на Запорожском направлении фронта были уничтожены свыше 160 бойцов «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Песков: В ближайшие дни не будет выступать с обращением к нации
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минобороны РФ: войска России уничтожили 160 иностранных наёмников в Запорожье
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира