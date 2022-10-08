Пентагон поставит Украине новое оружие, которого у Киева еще не было
2022-10-08
17:47
Соединенные Штаты Америки пообещали поставить Украине новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
В субботу РИА Новости сообщили, что США пообещали поставить Украине новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Уточняется, что украинская армия получит две батареи NASAMS: восемь пусковых установок, командный пункт и радар в каждой. Общая стоимость поставок оценивается в 182 миллиона долларов.
Представитель Пентагона Пэт Райдер на прошлой неделе заявил, что первые образцы нового оружия Киев получит в течение двух месяцев. Ранее Пентагон сообщил количество переданного Украине оружия. Речь шла о поставках более 660 тысяч снарядов и ракет к ним с конца февраля.
Опубликовано: Елена Калиновская
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