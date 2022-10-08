Спецслужбы ЛНР задержали украинских диверсантов, готовивших теракты

Представители Министерства государственной безопасности Луганской Народной республики произвели задержание диверсантов ВСУ.

Пресс-служба Министерства госбезопасности ЛНР уведомляет, что накануне силовые ведомства республики произвели задержание украинских диверсантов, которые готовили теракт в северной части Луганщины. По данным МГБ Луганска, террористы планировали заложить бомбу в конкретном объекте инфраструктуры и подорвать её дистанционно, при этом члены ДРГ даже не знали имён друг друга.

Примечательно, что 8 октября сотрудники МВД России также задержали украинских диверсантов, которые вели подготовку к осуществлению теракта в Херсонской области.