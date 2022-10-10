Рогов: Киев ведёт информационную подготовку к наступлению ВСУ на Запорожье
2022-10-10
11:36
Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что вскоре украинские войска начнут наступление на регион.
10 октября представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киевский режим Владимира Зеленского осуществляет информационно-идеологическую подготовку граждан к нападению ВСУ на Запорожье, а само контрнаступление украинских военных на регион может начаться совсем скоро.
По словам Рогова, сейчас киевские политтехнологи выпускают видеоролики про Запорожскую область, в котором обосновывают якобы правомерность нахождение данного региона под контролем Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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