Рогов: Киев ведёт информационную подготовку к наступлению ВСУ на Запорожье

2022-10-10

11:36

Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что вскоре украинские войска начнут наступление на регион.

10 октября представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киевский режим Владимира Зеленского осуществляет информационно-идеологическую подготовку граждан к нападению ВСУ на Запорожье, а само контрнаступление украинских военных на регион может начаться совсем скоро.

По словам Рогова, сейчас киевские политтехнологи выпускают видеоролики про Запорожскую область, в котором обосновывают якобы правомерность нахождение данного региона под контролем Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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