Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что вскоре украинские войска начнут наступление на регион.

10 октября представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киевский режим Владимира Зеленского осуществляет информационно-идеологическую подготовку граждан к нападению ВСУ на Запорожье, а само контрнаступление украинских военных на регион может начаться совсем скоро.

По словам Рогова, сейчас киевские политтехнологи выпускают видеоролики про Запорожскую область, в котором обосновывают якобы правомерность нахождение данного региона под контролем Киева.