Российская армия пресекла попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что бойцы российской армии пресекли очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении фронта.

В понедельник, 10 октября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства рассказал об очередной неудачной попытке Вооружённых сил Украины форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении фронта.

Конашенков утверждает, что российские артиллеристы и ракетные войска разгромили ВСУ при попытке наступления с преодолением реки Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка ЛНР.