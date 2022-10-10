Российская армия пресекла попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении
2022-10-10
14:00
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что бойцы российской армии пресекли очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении фронта.
В понедельник, 10 октября 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства рассказал об очередной неудачной попытке Вооружённых сил Украины форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении фронта.
Конашенков утверждает, что российские артиллеристы и ракетные войска разгромили ВСУ при попытке наступления с преодолением реки Жеребец в районах населенных пунктов Макеевка и Райгородка ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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