Итальянцев оштрафовали за сбор 150 литров грибов во Франции на 45 тысяч евро

Во Франции в лесах и лесах с лесохозяйственным режимом максимальное количество сбора грибов ограничено пятью литрами на человека в день.

Любителей грибов поймали с поличным. Сотрудники таможни, а также охранники Эльзаса оштрафовали нескольких граждан Италии в воскресенье, 2 октября, на автомагистрали A35, сообщили власти в социальных сетях. Таможенники обнаружили 150 литров белых грибов, которые итальянские туристы собрали в Бордо.

Эти грибы были собраны на горном массиве Вогезы в выходные дни.

«Ввиду большого количества грибов сельские гвардейцы Зеленой бригады Эльзаса решили предать публичности дело трансальпийских преступников перед их возвращением в Италию», — объяснили сельские гвардейцы в своем посте в Facebook.

Во Франции в лесах и лесах с лесохозяйственным режимом максимальное количество сбора грибов ограничено пятью литрами на человека в день, согласно статье R163-5 Лесного кодекса. А как напоминает Национальный центр лесной собственности, урожай более 10 литров может наказываться штрафом до 45 000 евро и лишением свободы на срок до 3 лет.

