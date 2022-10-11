Итальянцев оштрафовали за сбор 150 литров грибов во Франции на 45 тысяч евро
2022-10-11
06:10
Во Франции в лесах и лесах с лесохозяйственным режимом максимальное количество сбора грибов ограничено пятью литрами на человека в день.
Любителей грибов поймали с поличным. Сотрудники таможни, а также охранники Эльзаса оштрафовали нескольких граждан Италии в воскресенье, 2 октября, на автомагистрали A35, сообщили власти в социальных сетях. Таможенники обнаружили 150 литров белых грибов, которые итальянские туристы собрали в Бордо.
Эти грибы были собраны на горном массиве Вогезы в выходные дни.
«Ввиду большого количества грибов сельские гвардейцы Зеленой бригады Эльзаса решили предать публичности дело трансальпийских преступников перед их возвращением в Италию», — объяснили сельские гвардейцы в своем посте в Facebook.
Во Франции в лесах и лесах с лесохозяйственным режимом максимальное количество сбора грибов ограничено пятью литрами на человека в день, согласно статье R163-5 Лесного кодекса. А как напоминает Национальный центр лесной собственности, урожай более 10 литров может наказываться штрафом до 45 000 евро и лишением свободы на срок до 3 лет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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