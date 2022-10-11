Рогов: армия России может быстро освободить захваченные ВСУ территории
2022-10-11
10:35
Представитель совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о готовности российской армии освободить утраченные территории.
Утром вторника сотрудник военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинские военные хотят провести масштабное контрнаступление к 14 октября, когда киевские власти празднуют день вооружённых сил Украины. По словам Рогова, если ВСУ не смогут осуществить наступательную операцию к этой дате, то потом они столкнутся с холодной и дождливой погодой.
Владимир Рогов уверен, что изменение погодных условий сыграет на руку российской армии, которая сможет быстро восстановить контроль над территориями, захваченные войсками Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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