Представитель совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о готовности российской армии освободить утраченные территории.

Утром вторника сотрудник военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что украинские военные хотят провести масштабное контрнаступление к 14 октября, когда киевские власти празднуют день вооружённых сил Украины. По словам Рогова, если ВСУ не смогут осуществить наступательную операцию к этой дате, то потом они столкнутся с холодной и дождливой погодой.

Владимир Рогов уверен, что изменение погодных условий сыграет на руку российской армии, которая сможет быстро восстановить контроль над территориями, захваченные войсками Украины.