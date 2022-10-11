Глава МИД Венгрии Сийярто едет в Москву для переговоров с «Газпромом» и «Росатомом»

2022-10-11

12:55

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о намерениях отправиться в столицу России для обсуждения газового контракта с Москвой.

11 октября лидер Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал свою поездку в Москву, которая состоится уже на этой неделе. По словам Сийярто, он намеревается провести переговоры с представителями таких российских компаний как "Газпром" и "Росатом", обсудив новые возможные контракты между Москвой и Будапештом.

Примечательно, что Венгрия является одной из немногих стран Европейского союза, которая систематически блокирует ряд антироссийских санкций, что позволяет ей получать более дешёвый газ из России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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