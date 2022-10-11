Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что англасаксы заправляют конфликтом на Украине и полностью управляют Зеленским.

11 октября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в официальном пресс-релизе заявил о том, что происходящей на Украине ситуацией «заправляют англосаксы».

Лавров также отметил, что Соединённые Штаты и Великобритания полностью контролируют все действия президента Украины Владимира Зеленского, в то время как Польша и ряд других прибалтийских стран «пытаются пристроиться» к власть имущим.