Лавров: конфликтом на Украине заправляют англосаксы
2022-10-11
14:24
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что англасаксы заправляют конфликтом на Украине и полностью управляют Зеленским.
11 октября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в официальном пресс-релизе заявил о том, что происходящей на Украине ситуацией «заправляют англосаксы».
Лавров также отметил, что Соединённые Штаты и Великобритания полностью контролируют все действия президента Украины Владимира Зеленского, в то время как Польша и ряд других прибалтийских стран «пытаются пристроиться» к власть имущим.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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