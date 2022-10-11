Спецназ России уничтожил группу ВСУ под Кременной ударом ПТРК «Корнет»

2022-10-11

20:09

Издание RT сообщило об успешной атаке российских спецназовцев на группу украинских солдат в районе Кременной.

Вечером вторника российская интернет-газета Russia Today со ссылкой на военных корреспондентов сообщила, что возле населённого пункта Кременная в Луганской Народной республике завязался крупный бой между представителями спецназа вооружённых сил России и украинскими солдатами.

По данным Russia Today, российские спецназовцы смоли уничтожить большую группу бойцов вооружённых сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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